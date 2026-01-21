मुस्लिम प्रतिनिधित्व पालिकेत १३ टक्क्यांवर
मुस्लिम प्रतिनिधित्व पालिकेत १३ टक्क्यांवर
३० नगरसेवकांमध्ये २० महिला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मुस्लिम समाजाचे ३० उमेदवार विविध राजकीय पक्षांकडून विजयी झाले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ नगरसेवक काँग्रेसचे आहेत. त्याखालोखाल एमआयएमचे सात उमेदवार विजयी झाले आहेत. निवडून आलेल्या एकूण २२७ नगरसेवकांमध्ये हे प्रमाण सुमारे १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
काँग्रेसचे एकूण २४ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. त्यामध्ये ५८ टक्के म्हणजे १४ जागांवर मुस्लिम समाजाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. एमआयएमच्या आठ विजयी उमेदवारांपैकी सात तर, राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) तीनही विजयी उमेदवार मुस्लिम समाजाचे आहेत.
समाजवादी पक्षाचे दोन्ही निवडून आलेले उमेदवार मुस्लिम समाजाचे आहेत. शिंदे सेनेतून एक महिला उमेदवार विजयी झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेमधून तीन उमेदवार विजयी झाले आहेत.
नगरसेवकांची नावे
एमआयएमचे जमीर कुरेशी, समीर पटेल, मेहजबिन खान, रोशन शेख, शबाना शेख, खैरुन्निसा हुसेन, शबाना काझी विजयी झाले. काँग्रेसचे कमरजहाँ सिद्दीकी, हैदर शेख, रफीक शेख, मेहर हैदर, मोहम्मद इब्राहीम कुरेशी, राजा रेहबर खान, अमीर खान, अश्रफ आझमी, डॉ. समन आझमी, आएशा वनू, साजिदा खान, वकार खान, नसीमा जुनेजा, रुक्साना पारक विजयी झाले. राष्ट्रवादीकडून (अजित पवार) डॉ. सईदा खान, आएशा खान, बुशरा मलिक विजयी झाले. शिवसेना ठाकरे गटातील झीशान मुलतानी, सबा खान, सकिना शेख, समाजवादी पक्षाच्या अमरीन अब्राहनी, इरम सिद्दीकी, शिंदे सेनेच्या नाझिया सोफिया विजयी झाल्या. प्रलंबित प्रश्न हे नवे नगरसेवक सोडतील, अशी मतदारांना अपेक्षा आहे.
महिला राज
पालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ३० मुस्लिम उमेदवारांमध्ये २० महिलांचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या १४ पैकी सात महिला नगरसेविका आहेत. एमआयएमच्या सातपैकी पाच, उद्धव सेनेच्या तीनपैकी दोन महिला, राष्ट्रवादी (अजित पवार)च्या तीनपैकी तीन महिला, समाजवादी पक्षाच्या दोन महिला, शिंदे सेनेकडून एकमेव महिला अशा २० महिला उमेदवारांचे महापालिकेत पदार्पण झाले आहे.
