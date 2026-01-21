इमारतीतील बेकायदा बांधकाम पाडा
इमारतीतील बेकायदा बांधकाम पाडा
अग्निसुरक्षेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या दक्षिण मुंबईतील ‘सारा पॅलेस’ या इमारतीतील बेकायदा बांधकामे पाडून टाका, असे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. मुंबई अग्निशमन दलाने अहवालात अग्निसुरक्षेसाठी आवश्यक यंत्रणा नसल्याचे म्हटले आहे. याची दखल घेताना न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने या अहवालामुळे आम्हाला धक्का बसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नाेंदवली.
अग्निसुरक्षेसाठी निश्चित केलेली अग्निशमन प्रणाली, वेट रायझर, बाह्य हायड्रंट्स, स्वयंचलित स्प्रिंकलर, धूर शोध प्रणाली, अग्निशमन पंप आणि इतर पंप, विजेचा पर्यायी स्रोत, फायर अलार्म प्रणाली यांसारख्या सुविधा पुरवलेल्या नसल्याचे या अहवालत नमूद केले होते. इमारतीसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसताना रहिवाशांना सदनिकेत राहण्याची परवानगी दिल्याची नोंदही न्यायालयाने घेताना, पालिकेला तत्काळ रहिवाशांना निष्कासनाची नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. इलेक्ट्रिकल आणि फायर डक्टच्या जागेवर बांधलेल्या अनेक खोल्या पाडून डक्ट पूर्ववत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तथापि, महापालिका निवडणुकांच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांना २७ ते ३१ जानेवारीदरम्यान हे बांधकाम पाडण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
दक्षिण मुंबईतील मदनपुरा येथील सारा पॅलेस इमारत बांधण्यासाठी पालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्याचे उल्लंघन करून बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमण करण्यात आल्याचा दावा करून स्थानिक रहिवासी सबा कुट्टी यांनी गेल्या वर्षी याचिका करण्यात आली हाेती. यात पालिका प्रशासन बेकायदा बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरल्याचेही यात म्हटले होते. यासंदर्भात कुट्टी यांनी डिसेंबर २०२४ ते मे २०२५ दरम्यान अधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी गेल्या वर्षी याचिका केल्याचे म्हटले.
