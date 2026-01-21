उल्हासनगर महापालिकेत शिंदेसेनेचे बहुमत कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सिद्ध
उल्हासनगरमध्ये जादुई आकडा शिंदे गटाकडे!
कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंद; गटनेतेपदी अरुण आशान
उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) ः महापालिकेच्या सत्तेसाठी भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यात सुरू असलेल्या जोरदार राजकीय चढाओढीत अखेर शिवसेना शिंदे गटाने निर्णायक बाजी मारली आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ४०चा जादुई आकडा गाठत शिंदे गटाने उल्हासनगर महापालिकेतील सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती घेतल्या आहेत.
कोकण भवन येथे झालेल्या अधिकृत गटनिहाय नोंदणीत शिंदे गटाने ४० नगरसेवकांचे संख्याबळ दाखवून स्पष्ट बहुमत सिद्ध केले. तसेच गटनेतेपदी अरुण आशान यांची नियुक्ती केली आहे. या घडामोडींमुळे आता महापौरपदावर शिंदे गटाचा दावा अधिकच मजबूत झाला आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. पक्षीय बलाबल पाहता भाजपकडे ३७, शिंदे गटाकडे ३६, वंचित बहुजन आघाडी २, साई पक्ष १, काँग्रेस १ आणि १ अपक्ष असे चित्र होते. ४०चा आकडा गाठण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळात भाजप थोडक्यात मागे पडला; मात्र शिंदे गटाने अचूक राजकीय गणित मांडत छोट्या पक्षांशी आणि अपक्षांशी संवाद साधला आणि त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवले. शिंदे सेनेच्या ३६ नगरसेवकांसह वंचित बहुजन आघाडीचे २, साई पक्षाचा १ आणि १ अपक्ष अशा एकूण ४० नगरसेवकांचा गट तयार झाला. या सर्वांची बुधवारी कोकण भवन येथे शिवसेना (शिंदे गट) म्हणून अधिकृत नोंदणी करण्यात आली. ही माहिती नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले गटनेते अरुण आशान यांनी दिली.
अरुण आशान गटनेतेपदी
या सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर अरुण आशान यांची शिंदे गटाच्या गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेत पक्षाची धोरणे प्रभावीपणे राबवणे, ४० नगरसेवकांच्या गटाचे नेतृत्व करणे आणि प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवणे, ही महत्त्वाची जबाबदारी आता त्यांच्या खांद्यावर असणार आहे.
महापौरपदाचा मार्ग मोकळा
भाजप ३७ जागांवर अडकल्याने आणि शिंदे गटाने ४० हा बहुमताचा आकडा पार केल्याने उल्हासनगरच्या महापौरपदावर शिंदे गटाचा दावा निर्णायक ठरला आहे. भारतीय जनता पक्षला सत्तेपासून दूर राहावे लागण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. शहरात आता शिंदे सेनेच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन होण्याचे ठोस संकेत मिळत आहेत.
