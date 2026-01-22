बी.एस्सी नर्सिंगच्या जागा ५ हजार ५७३ जागा रिक्त
खासगी महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. नर्सिंगकडे विद्यार्थ्यांची पाठ
तब्बल पाच हजार ५७३ जागा रिक्त
मुंबई, ता. २२ : बी.एस्सी. नर्सिंग या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक कल हा सरकारी, अनुदानित महाविद्यालयांकडे राहिलेला आहे. तर खासगी व्यवस्थापनाच्या महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बी.एस्सी. नर्सिंगच्या जागा रिक्त राहिल्या असून काही महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या जागा असूनही यंदा शून्य प्रवेश झाले असल्याची माहिती राज्य सीईटी सेलने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आली आहे.
राज्यात बी.एस्सी. नर्सिंगची एकूण १७ सरकारी, अनुदानित महाविद्यालये असून यामध्ये एक हजार १८० प्रवेशाच्या जागा आहेत. या जागांपैकी केवळ सहा जागांवर प्रवेश होऊ शकले नाहीत. तर दुसरीकडे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये खासगी व्यवस्थापनाच्या बी.एस्सी. नर्सिंगची एकूण २७७ महाविद्यालये असून यात १५ हजार ३५० प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी नऊ हजार ७९३ जागांवर प्रवेश झाले असून उर्वरित तब्बल पाच हजार ५६७ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांत शून्य प्रवेश
राज्यातील नाशिक, बीड, यवतमाळ, धाराशिव, नांदेड या जिल्ह्यांतील खासगी महविद्यालयांमध्ये ६० ते ८० इतकी प्रवेश क्षमता असूनही एकाही जागेवर प्रवेश झाले नाहीत. तर दुसरीकडे अहिल्यानगर, सोलापूरमधील प्रत्येकी एका महाविद्यालयात केवळ दोन प्रवेश, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, सांगलीतील तीन महाविद्यालयांमध्ये केवळ तीन जागांवर प्रवेश झाले. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात केवळ चार जागांवर प्रवेश झाले आहेत.
