दुभाजकाला धडकलेल्या कारला आग

ठाण्यात दुभाजकाला धडकून कारला आग
ठाणे, ता. २२ : कोपरी परिसरातील बारा बंगला येथील सीएनजी पंपासमोर एका भरधाव कारने दुभाजकाला जोराची धडक दिली. या धडकेनंतर कारमध्ये अचानक किरकोळ आग लागल्याची घटना बुधवारी (ता. २१) रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास घडली. कारमधील चालक आणि इतर दोन प्रवाशांनी प्रसंगावधान राखून तातडीने बाहेर उडी घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. ठाण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जात असताना सीएनजी पंपाजवळ ही कार चालकाचा ताबा सुटल्याने दुभाजकाला धडकली. अपघातानंतर इंजिनमध्ये ‘स्पार्क’ होऊन धूर निघू लागला आणि कारला आग लागली. ही बाब लक्षात येताच कारमधील तिन्ही व्यक्ती तत्काळ बाहेर पडल्या, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
घटनेची माहिती मिळताच, कोपरी अग्निशमन दल, शहर वाहतूक पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी रवाना झाले; मात्र अग्निशमन दल पोहोचण्यापूर्वीच वाहतूक पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आग विझवण्यात यश मिळवले. सीएनजी पंपासमोरच ही घटना घडल्याने परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.