नवी मुंबईत दहा स्वीकृत नगरसेवक
वाशी, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने ६५ नगरसेवक निवडून एकहाती सत्ता मिळवली, तर शिवसेना शिंदे गटाचे ४२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. गेल्या वेळी पाच स्वीकृत नगरसेवक होते. नव्या संख्याबळानुसार भाजपचे सहा, तर शिवसेनेचे चार, असे एकूण १० स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या असणार आहे.
चौथ्यांदा आणि पाचव्यांदा निवडून येणारे दिग्गज उमेदवार पराभूत झाले. ऐरोलीतून अनंत सुतार, एम. के. मढवी, दिघ्यामधून नवीन गवते, चंद्रकांत पाटील (तुर्भे), रोहिणी द्वारकानाथ भोईर, नामदेव भगत, काशिनाथ पाटील, विलास भोईर, अश्विनी विजय माने, केशव म्हात्रे, ॲड. अपर्णा गवते, विकास झंजाड, दमयंती आचरे, सोमनाथ वास्कर, नीलेश भोजने, सुजाता राजेश शिंदे, अवधूत मोरे, अमित मेढकर, दिलीप घोडेकर या दिग्गज उमेदवारांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते पडली. या पराभवानंतर खचून न जाता पुन्हा जोमाने कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय काहींनी घेतला, तर काहींनी सध्या मौन धारण केले आहे. पराभव झालेल्या उमेदवारांचे आता स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी लाॅबिंग सुरू झाली आहे.
शिवसेना चार, तर भाजपच्या वाट्याला सहा जागा आल्या असून, दोन्ही पक्षांतील दिग्गज उमेदवार असल्याने कुणाची वर्णी लागणार, हे महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर कळणार आहे.
पराभूतांना दिलासा मिळणार
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपकडून शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या काही पराभूतांचे सांत्वन करत कुठे वर्णी लावता येईल, याचा विचार करू, असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी म्हटले होते. त्यामुळे त्या उमेदवारांना स्वीकृत नगरसेवकपदाची आशा लागून आहे, तर भाजपमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांचा निर्णय मंत्री गणेश नाईक हे घेणार असल्याचे सांगितले. याच स्वीकृत नगरसेवकांपैकी कुणाला परिवहन, शिक्षण, पर्यावरण यासारख्या समित्यांवर सभापती, उपसभापती पदांवर निवड करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.