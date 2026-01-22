वाढवण बंदरासाठी नवीन संकेतस्थळ
पालघर, ता. २२ ः जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या सहकार्याने वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडच्या नवीन संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले. नवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे संकेतस्थळात सर्वसमावेशक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
देशाच्या पुढील पिढीच्या बंदरांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे अध्यक्ष, वाढवण बंदराचे व्यवस्थापकीय संचालक गौरव दयाल यांनी म्हटले आहे. वाढवण बंदराचे हे संकेतस्थळ एक सर्वसमावेशक डिजिटल इंटरफेस म्हणून डिझाइन केलेले व्यासपीठ आहे. संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढते, तसेच प्रकल्पाची महत्त्वाची अद्ययावत माहिती, भागधारक, भागीदार व सर्वसामान्यांना वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी एकच खिडकी म्हणून काम करते.
