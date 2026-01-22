मराठीच्या अभिजात दर्ज्याने बोलीभाषांना मान्यता
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याने बोलीभाषांचाही सन्मान
कवी अरुण म्हात्रे यांचे ठाण्यात उद्गार
ठाणे, ता. २२ (बातमीदार) : मराठी भाषा हे केवळ संवादाचे साधन नसून ती आपली ओळख आणि संस्कृतीचा आधार आहे. मराठीला मिळालेला ‘अभिजात’ दर्जा हा केवळ प्रमाणभाषेचा नसून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात बोलल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बोलीभाषेचा हा बहुमान आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ कवी अरुण म्हात्रे यांनी ठाण्यात केले. मराठी भाषा पंधरवड्यानिमित्त ठाणे महानगरपालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वतीने ‘जगणे व्हावे गाणे’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात करण्यात आले होते. याप्रसंगी कवी अरुण म्हात्रे यांनी गाणी आणि संवादाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा गौरवशाली प्रवास उपस्थितांसमोर उलगडला.
अरुण म्हात्रे पुढे म्हणाले की, मराठी भाषा दोन हजार वर्षांहून अधिक काळ समृद्ध आहे. मालवणी, अहिराणी, वऱ्हाडी किंवा कोकणी या बोलीभाषा मराठीच्या समृद्धीचे विविध रंग आहेत. अनेकदा लोकांना आपल्या बोलीभाषेत बोलताना संकोच वाटतो. मात्र, आपली भाषा ही कमजोरी नसून ती आपली खरी ताकद आहे. शब्द जरी वेगळे असले तरी त्यातून व्यक्त होणाऱ्या भावना एकच असतात. कार्यक्रमात म्हात्रे यांनी मंगेश पाडगांवकर यांची ''वेंगुल्याचो पाऊस'' आणि नारायण सुर्वे यांच्या कष्टकरी जीवनावरील कविता सादर करून श्रोत्यांची मने जिंकली. त्यांच्या ‘उंच माझा झोका’ या कवितेला उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली.
पुढील पिढीसाठी ‘पाच पुस्तकांचे’ आवाहन
मराठीचा वारसा टिकवण्यासाठी घराघरांत मराठी पुस्तके असणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा पंधरवड्यानिमित्त प्रत्येकाने किमान पाच मराठी पुस्तके खरेदी करून ती वाचावीत आणि पुढील पिढीला द्यावीत, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. कार्यक्रमात उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्या हस्ते कवी अरुण म्हात्रे यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.
