मिरा-भाईंदरमध्ये महिला राज

मिरा-भाईंदरमध्ये महिलाराज
सलग पाचव्यांदा महापौरपदी विराजमान होणार
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेचे महापौर सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाल्याने सलग पाचव्यांदा महापौरपदी महिला विराजमान होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेतील महिलाराज कायम राहिले आहे.
मिरा-भाईंदर पालिकेतील महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले आहे. २००२ पासून महापालिकेत आठ महापौर झाले. त्यातील सहावेळा महापौरपदी महिला बसल्या आहेत, तर २०१२ पासून सलग चार वेळा महिलांकडेच पद राहिले आहे. त्या वेळी कॅटलीन परेरा, गीता जैन, डिंपल मेहता, ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी पद भूषवले आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ९५ पैकी ५१ नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. भाजपमध्ये सध्या शानु गोहिल, वंदना पाटील, डिम्पल मेहता, दीपिका अरोरा, अनिता पाटील, वंदना भावसार वरिष्ठ नगरसेविका आहेत. त्यामुळे यापैकी एका नावाचा विचार होऊ शकतो अथवा भाजपकडून धक्कातंत्र अवलंबत नवा चेहरा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
