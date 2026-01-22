व्ही. पी. एम.च्या ए. के. जोशी शाळेसाठी गौरवाचा क्षण

व्हीपीएमच्या ए. के. जोशी शाळेसाठी गौरवाचा क्षण
ठाणे, ता. २२ (बातमीदार) : ठाण्यातील नामांकित व्हीपीएम (वसंत पालकर मेमोरियल) संस्थेच्या ए. के. जोशी शाळेसाठी हा एक अभिमानास्पद व गौरवाचा क्षण ठरला आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापिका डॉ. अस्मिता मोहिले यांना १९ जानेवारीला नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्थेच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित भव्य समारंभासाठी विशेष आमंत्रण देण्यात आले होते.
दृष्टिहीनांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या या संस्थेला ए. के. जोशी शाळेचे गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक भान आणि सेवाभाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शाळेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले जात असून, त्याचाच एक भाग म्हणून या सेवाभावी कार्यात शाळेचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. या वर्धापनदिन सोहळ्यात रिलायन्स फाउंडेशनच्या चेअरपर्सन नीता अंबानी तसेच प्रसिद्ध अभिनेता जॉन अब्राहम यांच्याशी डॉ. अस्मिता मोहिले यांचा संवाद झाला. समाजसेवा, शिक्षण आणि संवेदनशीलतेविषयी झालेला हा संवाद अत्यंत प्रेरणादायी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. दृष्टिहीन व्यक्तींच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि स्वावलंबनासाठी कार्य करणाऱ्या या संस्थेच्या कार्यात ए. के. जोशी शाळेचा सहभाग असणे, ही शाळेसाठी अत्यंत गौरवास्पद बाब असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे.
