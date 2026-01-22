बाळासाहेबांची जन्मशताब्दी साजरी करा
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची पालिकेला सूचना
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) ः शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष २३ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. या ऐतिहासिक दिनाचे औचित्य साधून मिरा-भाईंदर पालिकेच्या वतीने शहरात विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात यावेत, अशी सूचना प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
बाळासाहेबांचे विचार हे केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित नसून हिंदुत्व, मराठी माणूस समीकरणाचे मूलाधार आहेत. सामान्य माणसाला सन्मानाने जगण्याची उमेद देणाऱ्या महामानवाचे स्मरण करणे कर्तव्य आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा, भव्य रक्तदान शिबिरे, सर्वसाधारण आरोग्य तपासणी शिबिर आणि गरजू नागरिकांसाठी मोफत चष्मावाटप कार्यक्रम, सामान्य नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मोफत दाखले वाटप शिबिर, महिलांच्या हिताचे कार्यक्रम, वृक्षारोपण मोहीम, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यशाळा, साक्षरता अभियान असे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत, असे पत्र सरनाईक यांनी पालिकेला दिले आहे.
------------------------------------
‘पूर्णाकृती पुतळा बसवा’
बाळासाहेबांचे व्यक्तिमत्त्व दैवतासमान आहे. मुंबईतील कुलाबा येथील रिगल सिनेमाजवळ बाळासाहेबांचा दिमाखदार पूर्णाकृती पुतळा आहे. त्याच धर्तीवर भाईंदर पूर्वेतील बाळासाहेब ठाकरे कलादालन परिसरात भव्य पूर्णाकृती पुतळा बसवण्याची सूचना सरनाईक यांनी आयुक्तांना केली आहे.
