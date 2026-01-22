सर्वसाधारण जागेमुळे चुरस वाढली
त्रिशंकू अवस्थेमुळे सत्तास्थापनेचा पेच
भिवंडीत महापौरपद ‘सर्वसाधारण’ प्रवर्गासाठी
भिवंडी, ता. २२ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या महापौरपदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाल्याने राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने महापालिकेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली असून, सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ९० जागांपैकी काँग्रेसने सर्वाधिक ३० जागा जिंकल्या आहेत, तर भाजपने २२ जागा मिळवल्या आहेत. भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीकडे एकत्रित ३४ जागा आहेत; मात्र बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ४६ या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
भिवंडीच्या राजकारणात ‘किंगमेकर’ मानले जाणारे कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील यांची भूमिका यंदाही महत्त्वाची ठरणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शप) गटाचे काही नगरसेवक विलास पाटील यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा असून, त्यांच्या मदतीने सत्तेचे पारडे कोणत्या बाजूला झुकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वेळी काँग्रेसकडे बहुमत असतानाही विलास पाटील यांच्या रणनीतीमुळे प्रतिभा पाटील महापौरपदी विराजमान झाल्या होत्या.
काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महायुतीने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही विशेष ‘राजकीय खेळी’ खेळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महापालिकेत कोणाकडेही स्पष्ट बहुमत नसल्याने येत्या काळात नगरसेवकांची फोडाफोडी आणि ‘अर्थकारणा’ला ऊत येण्याची दाट शक्यता राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
दावे-प्रतिदाव्यांनी वातावरण तापले
‘काँग्रेसचाच महापौर बसेल,’ असा दावा स्थानिक नेत्यांकडून केला जात असतानाच, भाजपनेही सत्ता स्थापन करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आरक्षण सर्वसाधारण निघाल्यामुळे दोन्ही पक्षांतील अनेक दिग्गज इच्छुक असून, कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
पक्षीय बलाबल (एकूण ९० जागा)
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस : ३०
भारतीय जनता पक्ष : २२
शिवसेना (शिंदे गट) : १२
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) : १२
समाजवादी पक्ष : ०६
कोणार्क विकास आघाडी : ०४
भिवंडी विकास आघाडी : ०३
अपक्ष : ०१
