पेणमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शक्तीप्रदर्शन
पेणमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शक्तिप्रदर्शन
जि. प.च्या पाच जागांसाठी २८ तर पं. स.च्या १० जागांसाठी ६२ अर्ज दाखल
पेण, ता. २२ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (ता. २१) सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवार व समर्थकांसह जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. जिल्हा परिषदेच्या पाच गटांसाठी एकूण २८ तर पंचायत समितीच्या दहा गणांसाठी ६२ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही निवडणुकांसाठी मिळून एकूण ९० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या छाननी प्रक्रियेत दादर गणातून शिवसेनेच्या वैजयंती कोळी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला आहे.
वडखळ जिल्हा परिषद गटासाठी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस मिलिंद पाटील यांना भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी शिवसेनेकडून (शिंदे गट) आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे या गटात राजकीय समीकरणे बदलल्याचे चित्र आहे. याच गटातून भाजपकडून प्रभाकर म्हात्रे, शिवसेने (ठाकरे गट)कडून समीर म्हात्रे, तर शेतकरी कामगार पक्षाकडून माजी सभापती संजय जांभळे यांनी अर्ज दाखल केल्याने वडखळ गटात तिरंगी व चुरशीची लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दादर गटातून भाजपचे जिल्हा महामंत्री वैकुंठ पाटील, शेकापकडून प्रल्हाद पाटील, तर शिवसेना (ठाकरे गट)कडून जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर यांच्या पत्नी पल्लवी भोईर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. जिते गटात अनुसूचित जमातीसाठी भाजपकडून जोमा दरवडा, तर महालमिरा-डोंगर गटात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून जनार्दन भस्मा यांनी भाजपकडून अर्ज दाखल केला आहे. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस तसेच अपक्ष आणि मनसेच्या उमेदवारांनीही मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले आहेत.
