श्रीमलंग गड यात्रा उत्सवात शांतता राखा
उल्हासनगर, ता. २२ (बातमीदार) : येत्या २ फेब्रुवारीला होणाऱ्या श्रीमलंग गड उत्सव यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन उल्हासनगर पोलिस परिमंडळ चारचे उपायुक्त सचिन गोरे यांनी केले आहे. ठाकरे गटासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आवाहन केले. या वेळी सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे, हिललाईन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संदीप शिवले उपस्थित होते.
मागील वर्षी श्रीमलंग गड उत्सव यात्रेदरम्यान एका शाखाप्रमुखाकडून तणाव निर्माण करणारी घोषणाबाजी करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई करत अटक केली. यंदा अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये, तसेच यात्रा गुण्यागोविंदाने व शांततेत पार पडावी, यासाठी सर्वांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन सचिन गोरे यांनी ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना केले.
बैठकीला कल्याण जिल्हाप्रमुख शरद पाटील, उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र शाहू व भीमसेन मोरे, विधानसभा प्रमुख नारायण पाटील, महिला आघाडी संघटक जया तेजी, श्रीमलंग गड तालुकाप्रमुख सुरेश पाटील, अंबरनाथ शहरप्रमुख अभिजित काळे, संदीप पगारे, म्हारळ शहरप्रमुख प्रकाश चौधरी, उल्हासनगर शहरप्रमुख शिवाजी जावळे, उपशहरप्रमुख दिलीप मिश्रा, तसेच पदाधिकारी रामदास ढोणे आदी उपस्थित होते.
श्रीमलंग गड उत्सव यात्रेदरम्यान कोणताही अनुचित किंवा अघटित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून कडक बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात्रेसाठी ७०० पोलिस कर्मचारी आणि ५० अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त
