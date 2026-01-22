अनधिकृत झोपड्यांवर धडक कारवाई
अनधिकृत झोपड्यांवर धडक कारवाई
तुर्भे, ता. २२ (बातमीदार) : वाशी गाव आणि कोपरखैरणे रेल्वेस्थानक परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत झोपड्यांवर नवी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने बुधवारी धडक कारवाई केली. या कारवाईत हाय टेन्शन वायरखाली तसेच महापालिका व सिडकोच्या मालकीच्या जागांवर उभारलेल्या तब्बल १७५ अनधिकृत झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या.
ही मोहीम वाशी विभाग कार्यालयाच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आली. कारवाईदरम्यान अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, अतिक्रमण नियंत्रण पोलिस, सुरक्षा रक्षक आणि मजुरांच्या मदतीने दोन जेसीबी मशिन्स वापरून झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. हाय टेन्शन वायरखाली वास्तव्यास धोका निर्माण होत असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही कारवाई आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, नवी मुंबईतील विविध भागांत एकाच दिवशी जम्बो कारवाई करण्यात आली. करावे गाव सेक्टर ३८ येथील उद्यानासाठी राखीव भूखंडावर उभारलेल्या २९ कच्च्या खोल्या हटवण्यात आल्या. तसेच कोपरखैरणे रेल्वेस्थानक परिसर, ठाणे-बेलापूर मार्गावरील पुलाखालील बेघरांचे अतिक्रमण व सीवूड्स सेक्टर ४४ येथील विनापरवाना शेड काढून टाकण्यात आले. या कारवाईमुळे रस्ते, पदपथ आणि मोकळ्या जागा नागरिकांसाठी खुल्या झाल्या.
