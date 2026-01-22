खारकोपर रेल्वे स्थानकाबाहेर बस डेपो उभारणीसाठी सिडकोकडून पाहणी
उलवे, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर खारकोपर रेल्वे स्थानक हे उलवे शहर व गव्हाण परिसरासाठी महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खारकोपर रेल्वे स्थानकासमोरील परिसरात बस डेपो उभारण्याच्या दृष्टीने सिडकोकडून पाहणी सुरू करण्यात आली आहे.
सध्या स्थानकाबाहेर अधिकृत बस डेपो नसल्यामुळे एनएमएमटीच्या बसचालक, वाहक तसेच प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बस कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावरच थांबावे लागत असून, प्रवाशांनाही ऊन-पावसात कोणताही निवारा नसताना बसची प्रतीक्षा करावी लागते. ही समस्या दूर करण्यासाठी सिडकोने बस डेपो उभारणीचा पर्याय गांभीर्याने हाती घेतला आहे.
हा प्रकल्प साकार झाल्यास रेल्वे, बस आणि आगामी विमानतळ यांच्यात सुसंगत दळणवळण व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल, वाहतुकीचा ताण कमी होईल आणि संपूर्ण परिसरातील कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास खारकोपर रेल्वे स्थानकाचा परिसर अधिक नियोजनबद्ध, सुरक्षित आणि प्रवासी-स्नेही होणार आहे. सध्या खारकोपर व उलवे येथून एनएमएमटीच्या बस सेवा नेरूळ, बेलापूर आणि घणसोली भागांमध्ये सुरू आहेत. यासोबतच भविष्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी थेट बस सेवा सुरू करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे.
“आमच्या टीमने जमिनीची रचना, कनेक्टिव्हिटी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन केले आहे. प्रकल्पाबाबतचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल उच्चस्तरावर मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, ही पाहणी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.”
— वरिष्ठ सिडको अधिकारी
Note: सिडको अधिकारी, वाहतूक विभागाच्या प्रतिनिधींना घेऊन, प्रस्तावित एनएमएमटीच्या बस डेपोचे जमीन तपासणी करतात.
