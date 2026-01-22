ठाण्यात फुटपाथच गायब!
गॅरेजसह जुन्या वाहनांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिक त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : ठाणेकरांसाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले फुटपाथ दुचाकी गॅरेज, वाहन दुरुस्ती केंद्रे आणि सेकंडहँड गाड्यांचे विक्रेते यांनी बळकावले आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी चालण्याची सुरक्षित जागाच उरलेली नाही. अनेक ठिकाणी फुटपाथवरच वाहनांची दुरुस्ती व विक्री खुलेआम सुरू असून, नागरिकांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशाप्रकारे वाढत चाललेल्या अतिक्रमणावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी ठाणेकरांकडून करण्यात येत आहे.
ठाणे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पार्किंगचा प्रश्न मात्र कायम दुर्लक्षित राहिल्याचे चित्र आहे. शहरभर ‘नो पार्किंग’चे फलक लावण्यात आले असले, तरी पर्यायी पार्किंग व्यवस्था नसल्याने वाहनधारक संभ्रमात सापडले आहेत. काही मिनिटांसाठी वाहन उभे केले तरी वाहतूक पोलिसांकडून थेट दंड आकारला जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सध्या ठाण्यात मेट्रो प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू असल्यामुळे अनेक प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक मर्यादित करण्यात आली आहे. परिणामी, वाहनचालकांना सर्व्हिस रोडचा वापर करावा लागत आहे. मात्र, हेच सर्व्हिस रोड सेकंडहँड वाहनविक्रेत्यांनी दोन्ही बाजूंनी अडवून ठेवल्याने शहरातील अनेक भागांत भीषण वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. या अतिक्रमणाचा थेट फटका कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी तसेच रुग्णवाहिका व अग्निशमन दलासारख्या अत्यावश्यक सेवांनाही बसत आहे. सकाळी व संध्याकाळी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना कार्यालये व शाळांमध्ये वेळेवर पोहोचणे कठीण झाले आहे. महापालिकेने पादचाऱ्यांसाठी उभारलेले फुटपाथ नेमके कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, फुटपाथ अतिक्रमण, अनधिकृत गॅरेज आणि रस्त्यावरील वाहनविक्रीवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी ठाणेकर नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
