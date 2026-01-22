बँक ऑफ इंडिया–शिव मंदिर मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमणाचा विळखा; पादचाऱ्यांची कोंडी

बँक ऑफ इंडिया- शिवमंदिर मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमणाचा विळखा; पादचाऱ्यांची कोंडी
खारघर, ता. २२ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर सातमधील बँक ऑफ इंडियाकडून शिवमंदिरमार्गे घरकुल व डेली बाजारकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमणाचा विळखा वाढत असून पादचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. हा रस्ता वसाहतीतील अत्यंत वर्दळीचा असूनही फेरीवाले थेट पदपथावर हातगाड्या लावत आहेत, तर काही दुकानदारांनी दुकानासमोरील मार्जिनल स्पेसमध्ये रॅक व सामान मांडले आहे. परिणामी, पदपथ जवळपास नष्ट झाल्याने नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
सकाळ-संध्याकाळी वाहनांची मोठी वर्दळ असताना ज्येष्ठ नागरिक, महिला व शालेय विद्यार्थ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याने वाहतूक कोंडी वाढत असून अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमा तात्पुरत्या ठरत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.
या रस्त्यावरून रुग्णवाहिका व अग्निशमन वाहनांचा मार्ग असून अतिक्रमणामुळे आपत्कालीन सेवांना वेळेत वाट मिळणार नाही, ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी नागरिकांनी केली आहे.
