ठाण्यात ३० वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती
अनुसूचित जातीचा बसणार महापौर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : ठाणे महापालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जातीच्या सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे ठाण्याचा प्रथम नागरिक बनण्याचा बहुमान यंदा अनुसूचित जातीला मिळणार आहे. महापलिकेच्या इतिहासात ३० वर्षांनंतर या घटनेची पुनरावृत्ती होणार आहे. १९९६मध्ये मनोहर गाढवे यांनी ठाण्याचे पहिले दलित महापौर बनण्याचा बहुमान मिळवला होता. त्यानंतर आता पुन्हा हा मान अनुसूचित जातीला मिळणार आहे. सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाकडे त्यासाठी सात नगरसेवक आहेत. त्यापैकी कुणाच्या गळ्यात ही माळ पडते, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. यामध्ये नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर आणि भिवंडी या तीन महापालिकांमध्ये खुला वर्ग महिला आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे येथे महापौर पदासाठी दावेदारांमध्ये कमालीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. तर ठाणे महापालिकेसाठी अनुसूचित जाती सर्वसाधारण गट, कल्याण-डोंबिवलीत अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण गट आणि उल्हासनगर पालिकेत नागरिकांचा मागास वर्ग सर्वसाधारण गट असे आरक्षण महापौर पदासाठी आहे. उल्हासनगरमध्येही महापौर पदासाठी चुरस निर्माण होणार आहे. या महापौर आरक्षणामुळे कल्याण-डोंबिवलीत सत्ता स्थापन करण्याची अखेरची संधी भाजपने गमावली आहे. भाजपकडे अनुसूचित जमातीचा एकही नगरसेवक नाही. तर शिवसेना शिंदे गटाकडे दोन नगरसेवक असून, सोबत जुळलेल्या मनसेच्या इंजिनमध्येही एक नगरसेवक अनुसूचित जमातीचा आहे.
बहुमान मनोहर गाढवे यांना मिळाला होता
ठाणे महापालिकेचा विचार केला असता सात नगरसेवक अनुसूचित जातीचे आहेत. यामध्ये पाच महिला आणि दोन पुरुष नगरसेवक आहेत. यापूर्वी १९९६ साली अनुसूचित जातीचा महापौर बनण्याचा बहुमान मनोहर गाढवे यांना मिळाला होता. शिवसेना जिल्हाप्रमुख दिवंगत आनंद दिघे यांचे अत्यंत जवळचे गाढवे होते. वर्तकनगर या प्रभागातून आरपीआय उमेदवार गंगाराम इंदिसे आणि अपक्ष बबन कांबळे या दोन मातब्बर उमेदवारांचा पराभव त्यांनी केला होता. गाढवे हे खाटीक समाजाचे होते. शिक्षण जास्त नसले नरी सभागृहाचे कामकाज आणि दिघे यांना अपेक्षित काम त्यांना ठाऊक होते. या बळावर त्यांनी १९९६ ते १९९७ हे एक वर्ष महापौर म्हणून ठाणे महापालिकेचा कारभार सक्षमपणे सांभाळला होता. आता तब्बल ३० वर्षांनंतर अनुसूचित जातीसाठी ठाणे महापालिकेचे महापौरपद आरक्षित झाल्याने पुन्हा दलित समाजाला ठाण्याचा प्रथम नागरिक होण्याचा बहुमान मिळणार आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत इतिहास घडणार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ३१ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच महापौर पदासाठी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण पडले आहे. या प्रवर्गासाठी १२२ पैकी केवळ तीनच जागा आरक्षित होत्या. त्यापैकी दोन महिलांसाठी राखीव होत्या. शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट आणि मनसेने आपले उमेदवार निवडणुकीत दिले होते. त्यापैकी शिवसेना शिंदे गटाचे दोन तर मनसेचा एक नगरसेवक निवडून आला आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना शिंदे गटाचे पारडे पुन्हा एकदा जड झाले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांनी महायुती म्हणून एकत्र लढवली होती. पण निकालानंतर या दोन्ही पक्षांमध्ये सत्तास्थापनेसाठी संघर्ष निर्माण झाला आहे. सत्तेसाठी आवश्यक असलेली मॅजिक फिगर मनसे आणि इतर पक्षांच्या सहाय्याने शिंदे गटाने जुळवली आहे. महायुतीचा महापौर होणार असे ठासून सांगितले जात असले तरी आता तो शिवसेना शिंदे गटाचाच होणार, हे या आरक्षणामुळे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, पालिकेच्या इतिहासामध्ये अनुसूचित जाती, ओबीसी असे आरक्षण आतापर्यंत महापौर पदासाठी पडले होते. यंदा पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण मिळाल्यामुळे आदिवासी समाजाला महापालिकेचे नेतृत्व करण्याची संधी यामुळे मिळाली आहे.
प्रतीक्षा संपली
१९९५ साली केडीएमसीची पहिली निवडणूक झाली. त्या वेळी इतर मागासवर्गीयांसाठी, १९९६ ते १९९८ साली खुल्या वर्गासाठी, १९९८ ते १९९९ साली महिला वर्गासाठी, १९९९ ते २००० खुल्या वर्गासाठी महापौर पद प्रत्येकी एक वर्षाचे होते. त्यानंतर २००० ते २००३ अनुसूचित जाती महिला, २००३ ते २००५ खुला वर्ग, २००५ ते २०१० मध्ये पहिली अडीच वर्षे खुला वर्ग, नंतर अडीच वर्षे एससी, २०१० ते २०१५ प्रथम खुला व द्वितीय ओबीसी वर्गासाठी आरक्षण मिळाले. २०१५ ते २०२० प्रथम खुला वर्ग, द्वितीय महिला खुला वर्ग आरक्षण होते. एवढ्या वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर प्रथमच एसटी वर्गाची महापौर पदासाठीची प्रतीक्षा संपणार आहे.
