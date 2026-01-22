अडीच वर्षांसाठी महापौर पद हवे
भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांचा थेट आग्रह
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : यंदाच्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिंदे सेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष महायुती म्हणून एकत्रितपणे निवडणूक रिंगणात उतरले. निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला वेग आला असतानाच आता महापौर पदावरून महायुतीत अंतर्गत चर्चा आणि दबाव वाढताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी अडीच वर्षांसाठी महापौर पद भाजपला मिळावे, अशी थेट मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे पक्षाकडून महापौर पदासाठी कोणाचे नाव पुढे येऊ शकते याचाही त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शहराचा महापौर कोण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीत शिंदे सेनेला ७५ जागांवर विजय मिळाला असून, भाजपला २८ जागा मिळाल्या आहेत. संख्याबळाच्या आधारे शिंदे सेना स्वाभाविकपणे महापौर पदावर दावा सांगत असली, तरी निवडणूकपूर्व युती आणि सत्तेतील समतोल लक्षात घेता भाजपनेही महत्त्वाच्या पदांची मागणी लावून धरली आहे. यापूर्वीही जागावाटपात भाजप दोन पावले मागे आल्याचे सांगत सत्तेतील प्रमुख पद मिळावे, अशी भूमिका पक्षाने घेतली होती. दरम्यान, गुरुवारी महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, ठाणे महापालिकेचा महापौर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणार आहे. या प्रवर्गासाठी एकूण नऊ जागा आरक्षित असून, त्यापैकी सात जागांवर शिंदे सेनेचे, तर दोन जागांवर भाजपचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. आरक्षण जाहीर होताच शिंदे सेनेकडून महापौर पदासाठी काही नावे चर्चेत आली आहेत. याच वेळी भाजपने अडीच वर्षांसाठी महापौर पद मिळावे, असा आग्रह पुन्हा एकदा ठामपणे धरला आहे. आम्ही महायुतीत असलो तरी शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने भाजपलाही नेतृत्वाची संधी मिळावी, असे मत आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केले.
भाजपकडून दोन नावे समोर
भाजपच्या वाट्याला महापौर पद आले, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेले दोन नगरसेवक चर्चेत आहेत. प्रभाग क्रमांक १५ (अ)मधून निवडून आलेले सुरेश कांबळे आणि प्रभाग क्रमांक २२ (अ) महिला आरक्षित जागेतून विजयी झालेल्या उषा वाघ यांची नावे भाजपकडून महापौर पदासाठी पुढे आली आहेत. महापौर पदावरून सुरू असलेली ही रस्सीखेच महायुतीतील पुढील सत्तासंतुलन आणि ठाणे शहराच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे.
