कवायतींच्या विक्रमाची तयारी सुरू
‘सकाळ’च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : ७७व्या प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून राज्यात पहिल्यांदाच तब्बल दोन कोटी विद्यार्थी २६ जानेवारीला देशभक्तीपर गीतांवर सामूहिक कवायती करणार आहेत. यात सरकारी, अनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांतील विद्यार्थीही सहभागी होणार आहेत. राज्यात हा मोठा विक्रम करण्याची तयारी केली जात असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
‘सकाळ’ने १३ जानेवारीला यासंदर्भातील ‘दोन कोटी विद्यार्थी गाणार देशभक्तीपर गीते’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करून या शालेय शिक्षण विभागाकडून देशभक्तीपर गीतांच्या कवायतीसंदर्भात विश्वविक्रमाची तयारी केली जात असल्याची माहिती समोर आणली होती. तोच कार्यक्रम आज शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मंत्रालयात जाहीर केला. देशभक्तीपर गीतांवर सामूहिक कवायतीचा हा कार्यक्रम ‘राष्ट्र प्रथम’ या संकल्पनेवर आधारित असून तो शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमानंतर होणार आहे. यात राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांमधून, सात लाखांपेक्षा जास्त शिक्षकांच्या उपस्थितीत सुमारे दोन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली. कवायतीचा कालावधी १५ ते २० मिनिटे असेल.
एकाच मैदानावर कार्यक्रम
सामूहिक कवायत संचलन गावातील, शहरातील मैदानाच्या क्षमतेनुसार विद्यार्थी शाळेत अथवा एका मैदानावर एकत्र करून कार्यक्रम होईल. कार्यक्रमास परिसरातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ग्रामस्थ, शिक्षणप्रेमी, पालक व समाजसेवी प्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल.
