दुचाकी तोडफोड करणाऱ्या तरुणाला दणका
दुचाकींची तोडफोड करणाऱ्या तरुणाला दणका
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेकडील कैलासनगर परिसरात दुचाकींची तोडफोड करून दहशत माजवणाऱ्या सराईत तरुणाला कोळसेवाडी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. केवळ अटक करून न थांबता, पोलिसांनी या आरोपीची भररस्त्यातून धिंड काढत गुंडांना ‘खाकी’चा इंगा दाखवला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कैलासनगर परिसरात एका तरुणाने उभ्या असलेल्या दुचाकींची तोडफोड केली होती. या कृत्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. या तोडफोडीचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता, ज्याची दखल घेत पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली.
कोळसेवाडी पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीला बेड्या ठोकल्या. गुन्हेगारांमधील पोलिसांची भीती संपत चालली आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच पोलिसांनी आरोपीला त्याच परिसरात नेले जिथे त्याने दहशत माजवली होती. पोलिसांनी कैलासनगरातून त्याची धिंड काढली. गुन्हेगारी केल्यास गाठ पोलिसांशी आहे, असाच संदेश या कारवाईतून देण्यात आला. कल्याण-डोंबिवली परिसरात वाढत्या गुंडगिरीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. अशा वेळी कोळसेवाडी पोलिसांनी केलेल्या या ‘ऑन द स्पॉट’ कारवाईमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.