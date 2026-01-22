ट्रक चालकाला चार चोरट्यानी मारहाण करत
ट्रकचालकाला लुटले
खालापूर, ता. २२ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ट्रकचालकाला चार चोरट्यांनी मारहाण करत लुटले. त्याच्याकडून रोख रक्कम, मोबाईल असा एकूण २९ हजार ५०० रुपये किमतीचा माल चोरून नेल्याची घटना बुधवारी घडली. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर पुणे बाजूकडील फुडमॉलजवळ हा प्रकार घडला. ट्रकचालक मुंबई ते पुणे जात असताना फुडमॉलजवळ रस्त्याला चढण असल्याने ट्रकचा वेग कमी होता. त्या वेळी चार चोरट्यांनी ट्रकचालकाला खाली ओढून ठार मारण्याची धमकी दिली. त्याला मारहाण करत त्याच्याजवळील रोख रक्कम, मोबाईल चोरी करून नेला. याबाबत खोपोली पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक एस निकाळजे करीत आहेत.
