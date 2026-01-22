मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत शिवसेना व काँग्रेस एकत्र
शिवसेना व काँग्रेस एकत्र
मिरा-भाईंदर शहर विकास आघाडीची स्थापना
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेत विरोधी पक्षात असलेले शिवसेना शिंदे गट व काँग्रेस एकत्र आले आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी मिळून मिरा-भाईंदर शहर विकास आघाडीची स्थापना केली आहे. गुरुवारी या गटाची कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या नागरसेवकाकडे या आघाडीचे गटनेतेपद आहे. यामुळे राज्यात आणखी एक राजकीय समीकरण अस्तित्वात आले आहे. या समीकरणामुळे शिवसेनेचा एक स्वीकृत सदस्य निवडला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गट व मनसे एकत्र येत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय धक्का दिला होता. मिरा-भाईंदर महापालिकेतही शिंदे गटाने धक्कातंत्राचा अवलंब करत काँग्रेसशी हातमिळवणी करून नवी आघाडी स्थापन केली आहे. वास्तविक या आघाडीमुळे महापालिकेतील सत्तेच्या गणितात कोणताही फरक पडणार नसला तरी शिवसेनेच्या पदरात मात्र एक स्वीकृत नगरसेवकपद पडणार आहे.
महापालिकेत ९५ पैकी ७८ जागा जिंकत भाजपने विक्रमी बहुमत मिळवले. शिवसेनेला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले, तर काँग्रेसने १३ जागा जिंकून आपल्या कामगिरीत किंचित सुधारणा केली. निवडणुकीनंतर गटाच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे कोकण विभागीय आयुक्तांकडे भाजप, काँग्रेस व शिवसेना स्वतंत्र नोंदणी करतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र स्वतंत्र नोंदणी केली तर शिवसेनेला स्वीकृत नगरसेवकाची एकही जागा मिळणार नव्हती. स्वीकृत सदस्यांची संख्या आता पाचवरून नऊ झाली आहे. तिन्ही पक्षांनी स्वतंत्र नोंदणी केली असती तर नऊपैकी भाजपचे आठ स्वीकृत सदस्य निवडून गेले असते व काँग्रेसचा एक स्वीकृत नगरसेवक झाला असता. शिवसेनेला मात्र काहीच मिळाले नसते.
आघाडीचे दोन स्वीकृत नगरसेवक होतील
काँग्रेस व शिवसेनेने हातमिळवणी करीत मिरा-भाईंदर शहर विकास आघाडीची स्थापना केल्याने दोघांची एकत्रित संख्या १६ झाली आहे. परिणामी, स्वीकृत नगरसेवकांच्या आकडेवारीनुसार आता भाजपचा एक स्वीकृत नगरसेवक कमी होऊन त्यांचे सात स्वीकृत नगरसेवक होतील व आघाडीचे दोन स्वीकृत नगरसेवक होतील. त्यातील एक स्वीकृत नगरसेवक शिवसेनेला मिळेल. याआधी निवडणुकीतही काँग्रेस व शिवसेनेची छुपी युती झाली असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. या नव्या समीकरणाने राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होतील, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
आम्ही काँग्रेससोबत गेलेलो नाही. दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत स्वतंत्र आघाडी स्थापन केली आहे. विरोधी पक्षांची एकत्रित मते भाजपपेक्षा कितीतरी अधिक आहेत. भाजपला मिळालेल्या राक्षसी बहुमताचा वापर करून चुकीची कामे होऊ नये, यासाठी ही आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
