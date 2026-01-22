मनसेने कल्याण-डोंबिवली महापौर पदाची संधी गमावली
मनसेने महापौरपदाची संधी गमावली!
भाजपच्या मदतीने मिळाला कल्याण-डोंबिवलीत ‘बहुमान’
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ ः ‘अती घाई, पक्षाला संकटात नेई’ ही म्हण कल्याण-डोंबिवलीत सध्या मनसेला अगदी तंतोतंत लागू पडत आहे. लोकांची कामे करण्यासाठी सत्ता हवी म्हणून मनसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाने शिवसेना शिंदे गटाला पाठिंबा दिला; पण आरक्षण सोडत जाहीर होईपर्यंत धीर धरला असता तर कदाचित भाजपच्या मदतीने थेट महापौर बसला असता अशी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. शिवसेना शिंदे गटाकडे महापौरपदाच्या अनुसूचित जमातीसाठी दोन नगरसेवक आहेत. तर मनसेकडे एक नगरसेवक आहे. हुकुमाचा एक्का हातात असूनही राज्यात एकमेव मनसे महापौर बनवण्याची चालून आलेली नामी संधी पक्षाने गमावली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप युतीने एकत्र लढवली होती; पण सुरुवातीपासून या दोन्ही पक्षांमध्ये सत्तेसाठी चढाओढ पाहायला मिळाली. शिवसेना शिंदे गटाचे ५३ तर भाजपला ५० असे एकूण १०३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. सत्तेसाठी आवश्यक असलेल्या ६२ नगरसेवकांपेक्षा हा आकडा अधिक आहे; मात्र तरीही येथे आपल्याच पक्षाचा महापौर बसावा, यासाठी दोघे जुळवाजुळव करीत आहेत. यामध्ये शिवसेना शिंदे गटाने बाजी मारली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक शिंदे गटाच्या गळाला लागले आहेत. तर मनसेने आपल्या पाच नगरसेवकांचा जाहीर पाठिंबा दिला आहे. नेमका येथेच मनसेचा गेम चुकला असल्याची उघड चर्चा सुरू झाली आहे.
मतदारांना पटलेला नाही!
मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी शिंदे गटाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या युतीत मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा सुरू होती. शिवसेना शिंदे गटाला दिलेला पाठिंबा कल्याण-डोंबिवलीकर मतदारांना पटलेला नाही. यावरून मनसेच्या सेटलमेंट आणि दलबदलू राजकारण अधोरेखित झाले आहे. सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठत असताना पाठिंबा दिलेल्या नगरसेवकांमध्येही आता चलबिचल सुरू झाली आहे. याला कारण ठरले ते महापौरपदाच्या आरक्षणाचे. सत्तेत राहून कामे करता येतात, हे राजू पाटील यांचे म्हणणे खरे आहे, असे मानले तर शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपच्या वादात मनसेला आरक्षणामुळे महापौरपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता होती.
समीकरण चुकले
कल्याण-डोंबिवली महापालिका महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहे. या प्रवर्गात तीन नगरसेवक निवडून आले आहेत. दोन शिंदे गटाकडे आहेत. भाजपकडे या प्रवर्गातील एकही नगरसेवक नाही. तर मनसेकडे अनुसूचित जमातीची एक नगरसेविका आहे. त्या जोरावर मनसेने भाजपशी हातमिळवणी केली असती तर मनसेचा महापौर बनला असता. शिवसेना शिंदे गटाला सत्तेपासून बाहेर ठेवण्यासाठी भाजपलाही हा प्रयोग फायदेशीर ठरला असता. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीचा बदला राजू पाटील यांना घेता आला असता, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
