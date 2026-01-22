शिवसेना नगरसेवकावर भाजप पदाधिकाऱ्याचा हल्ला!
शिवसेना नगरसेवकावर भाजप पदाधिकाऱ्याचा हल्ला!
बदलापुरात सत्ताधारी-विरोधक तणाव उफाळला
चतुरे-म्हसकर वादातून मारहाणीचा प्रकार
बदलापूर, ता. २२ (बातमीदार) ः बदलापूर पश्चिमेतील सोनिवली परिसरात भाजपचे पदाधिकारी तेजस उर्फ बंटी म्हसकर यांनी शिवसेनेचे नगरसेवक हेमंत चतुरे यांना मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. सोनिवली येथे गणेश दर्शनासाठी गेलेल्या शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक हेमंत चतुरे यांची बंटी मस्करी यांच्याशी नजरा नजर झाली आणि त्यानंतर त्यांच्यात वाद सुरू झाले. या वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत हेमंत चतुरे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर बदलापुरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. दरम्यान, हेमंत चतुरे यांच्या स्वीकृत नगरसेवकपदावरून यापूर्वीही पक्षांतर्गत मतभेद होते. त्यानंतर आता भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांना मारहाण झाल्यानंतर त्यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
निवडणुकीपूर्वी भाजपमधून शिवसेनेत प्रवेश करून त्यांनी निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यात त्यांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दुसरीकडे मारहाणीचे आरोप असलेले तेजस उर्फ बंटी म्हसकर हे सत्ताधारी भाजप पक्षातील सर्वाधिक मतांनी निवडून आलेल्या नगरसेविका हेमांगी म्हसकर यांचे पती असून, भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत. या घटनेमुळे बदलापुरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. याबाबत बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात संबंधित गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
