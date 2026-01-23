चिमुकलीवरील अत्याचाराने बदलापूर हादरले; रेल्वे स्थानकात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त!
बदलापूर रेल्वे स्थानकात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) ः शहरातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या स्कूल व्हॅनमध्ये चार वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण शहर हादरून गेले आहे. या अमानवी कृत्याने पालक, शिक्षक, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, तसेच अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
दीड वर्षांपूर्वी घडलेल्या अशाच एका अत्याचाराच्या घटनेनंतर बदलापूर रेल्वे स्थानकात तीव्र आंदोलन झाले होते. परिस्थिती जास्त काळ तणावपूर्ण बनली होती. सुमारे दहा तासांचा रेल रोको झाला होता. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे पोलिसांनी सतर्कता दाखवली आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रेल्वे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अतिरिक्त विशेष रेल्वे पोलिसांची तुकडीही सज्ज ठेवण्यात आली आहे. स्थानक परिसरात सातत्याने गस्त घालण्यात येत आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि प्रवाशांची सुरक्षा अबाधित राहावी, यासाठी पोलिसांकडून खबरदारीचे सर्व उपाय करण्यात येत आहेत. शहरातील परिस्थितीवर पोलिस प्रशासनाची बारकाईने नजर असून, नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.