चिमुकलीवरील अत्याचारानंतर आरटीओला जाग; स्कूल व्हॅनचा परवाना रद्द, दंडात्मक कारवाई!
त्या व्हॅनचा परवाना रद्द
चिमुकलीवरील अत्याचारानंतर आरटीओला जाग
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) ः शहरातील एका नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेच्या स्कूल व्हॅनमध्ये चार वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित स्कूल व्हॅनचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २४ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
तपासादरम्यान राज्य सरकारने स्कूल व्हॅनसाठी घालून दिलेल्या सुरक्षिततेविषयक नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे, चालक व सहाय्यकांची पात्रता, सुरक्षा उपाययोजना आणि इतर मूलभूत नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे आरटीओने ही कारवाई केली असली, तरी ती अत्यंत उशिरा झाल्याची भावना शहरात व्यक्त केली जात आहे. एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाकडून हालचाल सुरू होते. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे पालक आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड नाही
दरम्यान, शहर व परिसरात दररोज हजारोंच्या संख्येने स्कूल व्हॅन लहानग्या विद्यार्थ्यांची ने-आण करत आहेत. मात्र, या वाहनांची नियमित तपासणी, परवाना नूतनीकरण, सुरक्षाविषयक अटींची अंमलबजावणी आणि चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी याकडे आरटीओकडून वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. शहरातील सर्व स्कूल व्हॅनची सखोल तपासणी करून दोषी वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी पालक, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही या वेळी दिला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.