महापारेषणचा व्हीजेटीआयशी करार
मुंबई, ता. २३ : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) आणि वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्हीजेटीआय) यांच्यात विद्युत पारेषण क्षेत्रातील उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार तांत्रिक सल्लागार सेवा, वीज प्रणाली अभ्यास, नवीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण, उपकरणांचा वापर, महापारेषणसाठी डिजिटल ट्विन तंत्रज्ञानाचा उपयोग, स्मार्ट ग्रिड, डिजिटलायझेशन तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्तपणे काम केले जाणार आहे. हा करार व्हीजेटीआयचे संचालक डॉ. सचिन कोरे आणि महापारेषणचे मुख्य अभियंता (एसटीयू) पियूष शर्मा यांनी केला. या वेळी महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर आदी उपस्थित होते.
