...अन्यथा आयुक्तांचे वेतन रोखू!
...अन्यथा आयुक्तांचे वेतन रोखू!
वायुप्रदूषणावरून न्यायालयाचा मुंबई, नवी मुंबई महापालिकांना इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वारंवार दिलेल्या आदेशांकडे कानाडोळा केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २३) मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले. न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्यास दोन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांचे पुढील आदेश देईपर्यंत वेतन रोखण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
सकाळच्या सत्रात सुनावणीवेळी न्यायालयाचे आदेश असताना नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही, असा प्रश्न करून एनएमएमसी आयुक्तांनी या न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याची नाराजी व्यक्त करून पुढील आदेशांपर्यंत त्यांचा पगार रोखण्याचा आदेश देण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. दुपारच्या सत्रात या आदेशांची आम्ही तातडीने अंमलबजावणी करणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. वायुप्रदूषण रोखण्याबाबतचा दृष्टिकोन आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा विचार करता दोन्ही पालिका आयुक्तांच्या वेतन रोखीचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
न्यायालय नियुक्त समितीने वायुप्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३६ स्थळांना भेट दिली आहे. यापैकी २५ स्थळे मुंबईत असून, ११ नवी मुंबईत आहेत. या स्थळांवरील प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने ठोस पावले उचलली नसल्याची माहिती न्यायमित्र (अमायकस) वरिष्ठ वकील दरास खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. अहवालात नेमकी काेणत्या बांधकाम प्रकल्पांवर कारवाई केली, त्याचा तपशील दिलेला नाही, असेही खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. नवी मुंबई महापालिका त्यांच्या हद्दीतील सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या ११ स्थळांची एका पथकाला पुन्हा प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याचे आदेश दिले.
६०० ठिकाणी वायू गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणांची आवश्यकता असताना त्यापैकी ४०० ठिकाणी ती बसवण्यात आली. अनेक ठिकाणी काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्याचे मुंबई पालिकेच्या वतीने वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले आणि न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशानंतरच महापालिकेने प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केल्याचे सुनावले.
.......
तुम्ही वेगळ्या जगात राहता का?
अधिवक्ता गुलनार मिस्त्री आणि पूजा थोरात यांनी मुंबई मॅरेथॉनच्या दिवशीच्या खासगीरीत्या वायुप्रदूषणाचे मोजमाप केल्याचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने त्याचीही दखल घेतली आणि खासगीरीत्या वायुप्रदूषणाचे मोजमापावर आक्षेप घेण्याचे कारण काय, प्रत्येकाला आरोग्याच्या दृष्टीने हवेची गुणवत्ता जपण्याचा अधिकार आहे. कोणत्या वेगळ्या जगात राहत नाही. तुम्ही एलियन नाही. आपण सर्व जण तीच हवा श्वास म्हणून घेत आहोत, असा टोलाही न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला लगावला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.