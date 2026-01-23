शिवसेनेचे आरोग्य आपल्या दारी!
बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त विविध उपक्रम
मुंबई, ता. २३ : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शिवसेनेकडून आरोग्य आपल्या दारी, गडकोट स्वच्छता मोहीम, ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान यासह अनेक लोकोपयोगी उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्याबाबतची घोषणा शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज बाळासाहेब भवन येथे पत्रकार परिषदेत केली.
बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुंबई महापालिकेच्या वतीने ‘बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून घरोघरी आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू केली जाईल. सुरुवातीला मुंबईत आणि त्यानंतर उर्वरित महाराष्ट्रात हे अभियान राबवण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुंबई महापालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना झीरो प्रिस्क्रिप्शन आणि कॅशलेस सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. प्रदूषण नियामक मंडळाच्या माध्यमातून राज्यात ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गडकोट किल्ले स्वच्छता मोहीम’ राबवली जाणार आहे. या गडकोटांवर आरओ फिल्टर बसवले जातील, तसेच प्लॅस्टिकमुक्त गडकोट किल्ले अशी मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. युनेस्कोने समावेश केलेल्या जागतिक वारसा यादीतील ११ किल्ल्यांपासून ही मोहीम सुरू होईल. यात सहभागी होणाऱ्या शिवभक्तांना आणि संस्थांना एक लाख रुपये मानधन दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री उदय सामंत, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे आदी उपस्थित होते.
विविध योजना अशा
- आरोग्य, शिक्षण याबरोबरच ज्येष्ठांसाठी एसटी संगे तीर्थाटन योजना, महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी १०० कोटी, मराठी भाषा संवर्धनासाठी १०० कोटी, रस्ता सुरक्षा मोहिमेसाठी १०० कोटीची तरतूद केली आहे. तसेच १० हजार विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे धडे, शालेय शिक्षण विभागाकडून निबंध, वक्तृत्व, चित्रकला, व्यंगचित्रकला स्पर्धांचे आयोजन केले जाईल.
- झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीएसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून काम सुरू झाले आहे. ४० लाख मुंबईकरांना हक्काचे घर देणार आहोत, असे शिंदे म्हणाले.
- राज्यातील २९ महापालिका आणि ३९४ नगर परिषदांमध्ये ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ राबवले जाणार आहे. यासाठी नगर परिषदांना एक कोटी आणि महापालिकांना तीन कोटींचा निधी दिला जाईल. याकरिता नगर विकास खात्याकडून ५३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- नगर पालिका आणि महापालिका शाळांमधून सर्वोत्कृष्ट पहिल्या तीन शाळांना गौरवण्यात येणार आहे. महापालिका शाळांसाठी अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख आणि ५ लाख, तर नगर परिषदेच्या शाळांसाठी अनुक्रमे ५ लाख, ३ लाख आणि २ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. राज्यातील ६ विभागांमधील १८ शाळांना या अभियानातून सन्मानित केले जाणार आहे.
