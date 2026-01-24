आघाडी स्थापनेतून एकाच दगडात तीन पक्षी
एकाच दगडात तीन पक्षी
मिरा-भाईंदरमध्ये शिंदे गट-काँग्रेसची ‘विकास आघाडी’
प्रकाश लिमये : सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर, ता. २४ ः मिरा-भाईंदर महापालिकेत सत्ताधारी भाजपला शह देण्यासाठी शिवसेना (शिंदे गट) आणि काँग्रेसने अनपेक्षितपणे हातमिळवणी केली आहे. ‘मिरा-भाईंदर शहर विकास आघाडी’च्या स्थापनेमुळे शिवसेनेने एकाच निर्णयातून तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य केली असून राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
निवडणूक निकालांनुसार शिवसेना आणि काँग्रेस स्वतंत्र राहिले असते, तर काँग्रेसला केवळ एक स्वीकृत नगरसेवकपद मिळाले असते आणि शिवसेनेच्या पदरात काहीच पडले नसते; मात्र आता आघाडीमुळे या गटाला दोन स्वीकृत नगरसेवक मिळणार आहेत. परिणामी, भाजपचे एका जागेचे नुकसान झाले आहे. शिवसेनेचे केवळ तीन नगरसेवक निवडून आले आहेत. स्वतंत्र राहिल्यास हे नगरसेवक भाजपच्या गळाला लागण्याची भीती शिंदे गटाला होती. आता १६ सदस्यांची आघाडी झाल्यामुळे नगरसेवकांवर तांत्रिक बंधन आले असून, फोडाफोडीचे राजकारण रोखण्यात यश आले आहे.
नियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्के संख्याबळ आवश्यक असल्याचा तर्क लावला जातो. स्वतंत्रपणे दोन्ही पक्षांकडे हे संख्याबळ नव्हते; मात्र आता एकत्रित १६ सदस्यांमुळे १५ टक्केचा निकष पूर्ण झाला असून, भाजपला आता विरोधी पक्षनेतेपद नाकारणे कठीण होणार आहे.
भाजपला रोखण्यासाठी नवी रणनीती
महापालिका निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली असून शिवसेनेची पिछेहाट झाली होती. निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजप एकत्र येतील, अशी चर्चा होती; मात्र शिवसेनेने भाजपपासून अंतर राखत थेट काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या आघाडीमुळे केवळ संख्याबळ वाढले नाही, तर महापालिकेत सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भाजपसमोर आव्हान उभे करणे शक्य झाले आहे.
