श्री गणरायाला भक्तीभावात निरोप
माघी गणरायाला भक्तिभावात निरोप
वसई-विरारमध्ये विसर्जन
विरार, ता. २४ (बातमीदार) : माघ शुद्ध चतुर्थीला मोठ्या उत्साहात आगमन झालेल्या लाडक्या गणरायाला दीड दिवसांच्या पाहुणचारानंतर गुरुवारी भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. वसई-विरार आणि मिरा-भाईंदर परिसरात ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात विसर्जन मिरवणुका पार पडल्या. मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत यंदा माघी गणेशोत्सवाचा मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार एकूण ३,३०४ मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. यामध्ये सार्वजनिक गणपती ९६ तर ३,२०८ घरगुती गणपतीची स्थापना करण्यात आली होती.
उत्सव शांततेत पार पडण्यासाठी पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने चोख नियोजन केले होते. विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी वसई-विरार महापालिकेने विविध प्रभागांमध्ये कृत्रिम विसर्जन तलाव उपलब्ध करून दिले होते. भाविकांनी या तलावांना उत्तम प्रतिसाद दिला. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिस आयुक्तालयामार्फत ठिकठिकाणी कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. रविवारी सार्वजनिक गणपतींच्या आगमनापासून सुरू झालेला हा उत्साह गुरुवारी विसर्जनाच्या वेळीही कायम होता. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि गुलाल उधळत भाविकांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. उशिरापर्यंत विसर्जन स्थळांवर भाविकांची गर्दी पाहायला मिळत होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.