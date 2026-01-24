भीमनगरमधील पाण्याचा प्रश्न सुटणार
भीमनगरमधील पाण्याचा प्रश्न सुटणार
सहा इंची नवीन पाइपलाइनचे काम सुरू
घाटकोपर, ता. २४ (बातमीदार) : गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे घाटकोपर पश्चिमेतील भीमनगर परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्यावर नगरसेविका स्वरूपा पाटील यांच्या वतीने येथे नवीन सहा इंची पाण्याच्या पाइपलाइनचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न आता सुटणार आहे.
घाटकोपर पश्चिमेतील भीमनगर परिसरातील नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. डोंगराळ भागात वसलेल्या या परिसरात झोपडपट्ट्यांची संख्या अधिक असून नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या रहिवाशांना पाण्यासाठी रोजची कसरत करावी लागत होती. भीमनगरमधील किरण सेवा मंडळ, एकता क्रीडा मंडळ, साईनाथ मंडळ, गुरव चाळ, आदर्श कॉलनी, पंचशील क्रीडा मंडळ आदी भागांमध्ये पाण्याची समस्या तीव्र स्वरूपात जाणवत होती. काही ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या असतानाही कमी दाबामुळे त्या भरत नाहीत. सकाळी ११ ते दुपारी १ आणि रात्री १२ वाजल्यानंतर पाणी येत असल्याने अनेक नागरिकांची झोपमोड होत होती. या पार्श्वभूमीवर, परिसरातील नागरिकांना योग्य वेळेत आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विभागप्रमुख सुरेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभाग क्रमांक १२७च्या नगरसेविका स्वरूपा पाटील यांच्या वतीने नवीन सहा इंची पाण्याच्या पाइपलाइनचे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती शाखाप्रमुख संजय कदम यांनी दिली.
नूतन भीमज्योत येथील १८ इंची मुख्य जलवाहिनीला ही नवीन पाइपलाइन जोडण्यात येणार असून, त्यामुळे परिसरात मुबलक आणि नियमित पाणीपुरवठा होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावणारी पाण्याची समस्या आता कायमची सुटेल.
- स्वरूपा पाटील, नगरसेविका
