ठाणेकरांनो पाणी जपून वापरा
ठाणेकरांनो, पाणी जपून वापरा!
पुढील १२ दिवस शहरात ‘पाणीबाणी’
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पिसे येथील भातसा नदीवरील बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेमार्फत येथील न्युमॅटिक गेट सिस्टीम दुरुस्त केली जाणार असल्याने, २७ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या १२ दिवसांच्या कालावधीत ठाणे शहराचा पाणीपुरवठा २० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. हे संकट लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने शहरात विभागवार २४ तासांचे ‘शटडाऊन’ घेण्याचे नियोजन केले आहे.
दुरुस्तीच्या कामामुळे पिसे उदंचन केंद्रातील पाण्याची पातळी खालावली आहे. त्यामुळे ज्या भागात पाणीपुरवठा सुरू असेल, तिथेही कमी दाबाने पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. पाणी कपातीच्या काळात पाण्याचा साठा करून ठेवावा आणि पाण्याचा अपव्यय टाळून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे पालिकेने आवाहन केले आहे.
२८ जानेवारी आणि ४ फेब्रुवारीदरम्यान गांधीनगर, सुभाषनगर, नळपाडा, वसंत विहार, लोकपुरम, लोकउपवन, एमएमआरडीए, तुळशीधाम, वागळे एमआयडीसी, चिरागनगर, वर्तकनगर, समतानगर, भीमनगर, ज्ञानेश्वरनगर आणि महात्मा फुलेनगर या भागात पाणीपुरवठा बंद राहील. २९ जानेवारी आणि ५ फेब्रुवारीदरम्यान दत्तवाडी, बॉम्बे कॉलनी, जीवन बाग, मुंब्रा देवी, शैलेशनगर, उदयनगर, रेतीबंदर, सम्राटनगर, नारायणनगर, सिद्धेश्वर, चंदनवाडी, पाटीलवाडी, चरई, कोलबाड, गोकुळनगर, आझादनगर, खोपट आणि सिव्हील हॉस्पिटल परिसरात पाणी येणार नाही.
३० जानेवारी आणि ६ फेब्रुवारीदरम्यान शास्त्रीनगर एक व दोन, लक्ष्मीपार्क, विहंग पार्क, सुरकरपाडा, सिद्धांचल, कळवा, मनीषानगर, खारेगाव, आतकोनेश्वरनगर, भास्करनगर, रघुकुल आणि पारसिकनगर या भागांत पाणीकपात असेल. ३१ जानेवारीला लोकमान्यनगर पाडा तीन व चार, इंदिरानगर, सावरकरनगर, साठेनगर, आंबेवाडी, डवलेनगर, रामनगर, कैलासनगर, जुनागाव, किसननगर, भटवाडी, श्रीनगर, शांतीनगर आणि रूपादेवी पाडा भागात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येईल.
फेब्रुवारीतही पाणीकपात
१ फेब्रुवारीला लोकमान्यनगर पाडा एक व दोन, दोस्ती, वेदांत, कोरस नक्षत्र, रुणवाल कॉम्प्लेक्स, मोरेवाडी, ऋतू पार्क, मनोरुग्णालय परिसर, शिवाजीनगर, रघुनाथनगर, कशिश पार्क, रहेजा गार्डन, धर्मवीरनगर, विष्णूनगर, भास्कर कॉलनी, ब्राह्मण सोसायटी, घंटाळी आणि राम मारुती रोड या परिसरात पाणीकपात लागू असेल. २ फेब्रुवारीला बाळकुम, लोढा अमारा, कल्पतरू, ब्रम्हांड, ऋतू सिटी, जेल टाकी परिसर, पोलिस लाइन, खारकर आळी, वृंदावन, श्रीरंग, साकेत कॉम्प्लेक्स, महागिरी, कोपरी कोळीवाडा, राबोडी एक व दोन आणि आकाशगंगा या भागात पाणीपुरवठा बंद राहील. ३ फेब्रुवारीला माजिवडा, मानपाडा, कोठारी कंपाउंड, ढोकाळी, मनोरमानगर, रुणवाल, डोंगरीपाडा, विजयनगर, विजय पार्क, वाघबीळ, आनंदनगर आणि कासारवडवली या परिसरातील पाणीपुरवठा बंद ठेवला जाईल.
