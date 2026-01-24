प्रभागातील सर्वांगीण विकासासाठी ठोस उपाययोजना
खारघर, ता. २४ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर १० सह प्रभागातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविणे, तसेच पर्यावरण, पाणीपुरवठा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि सामाजिक सुविधांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे प्रभाग क्रमाक सहाचे नगरसेवक ॲड. नरेश ठाकूर यांनी सांगितले.
पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक सहामध्ये कोपरागाव, सेक्टर १०, २, ८, १५ ते १८ आदी सिडको वसाहतीचा समावेश आहे. खारघर सेक्टर १०, तसेच इतर परिसरात सध्या हवा प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असून, यावर तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. धूळ नियंत्रण, वृक्षलागवड, प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाई आणि सातत्याने हवा गुणवत्ता तपासणी करून परिसर प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच नागरिकांना शुद्ध व नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पाणीपुरवठा वाहिनीची दुरुस्ती व आधुनिकीकरण, पाण्याची गुणवत्ता तपासणी आणि पाणीटंचाई टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यात येणार आहे. परिसरातील खेळाची मैदाने व उद्यान नागरिकांच्या उपयोगासाठी सुसज्ज व सुरक्षित पद्धतीने विकसित केली जाणार आहेत. लहान मुलांसाठी खेळणी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालण्याचे ट्रॅक, व्यायाम साधने आणि पुरेशी प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे.
कचरा व्यवस्थापन, रस्ते, फुटपाथ आणि पदपथ, पथ दिवे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. नियमित कचरा संकलन, ओला-सुका कचरा वर्गीकरण, खराब रस्त्यांची दुरुस्ती, सुरक्षित पदपथ आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुधारणा होणार आहे. तसेच लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब कम्युनिटी सेंटर लवकरात लवकर उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून, यामुळे सामाजिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी एक सुसज्ज व्यासपीठ उपलब्ध होईल. शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून प्रभागात इंग्रजी माध्यम शाळा नागरिकांना लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. यामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळेल. या सर्व उपक्रमाबरोबर सेक्टर १०चा सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधला जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
