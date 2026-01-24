दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला
ठाण्यात दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला
ट्रकला थांबण्यास सांगितल्याचा राग अनावर
ठाणे, ता. २४ : वाहतूक कोंडीत ट्रकला थांबण्याचा इशारा केल्याच्या कारणावरून ट्रक चालक, क्लिनर आणि त्यांच्या एका साथीदाराने एका दुचाकीस्वार तरुणावर लाकडी दांडक्याने अमानुष हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. या गंभीर मारहाणीत तरुण रक्तबंबाळ झाला असून, शीळ-डायघर पोलिस ठाण्यात तीन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
डोंबिवली पश्चिम येथे राहणारे दुर्गेश ओमप्रकाश सिंह (३३) हे तुर्भे येथील एका खाजगी कंपनीत कामाला आहेत. बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास ते कामावरून घरी परतत होते. कल्याणफाटा ते डोंबिवली रोडवरील पडलेगाव परिसरात ट्रॅफिक वॉर्डन रस्ता ओलांडणाऱ्या नागरिकांसाठी वाहतूक थांबवत होते. यावेळी दुर्गेश यांनी आपली दुचाकी डाव्या बाजूला थांबवली आणि मागून येणाऱ्या ट्रकलाही थांबण्यासाठी हाताने इशारा केला. याचा राग आल्याने ट्रक चालक आणि क्लिनरने दुर्गेश यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.
दांडक्याने अमानुष मारहाण
वाद विकोपाला गेल्यावर ट्रक चालक आणि क्लिनर ट्रकमधून खाली उतरले. क्लिनरने आपल्याकडील लाकडी दांडक्याने दुर्गेश यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तितक्यात ट्रक चालकाने फोन करून आपल्या एका साथीदाराला बोलावून घेतले. लाल रंगाच्या दुचाकीवरून आलेल्या या तिसऱ्या इसमाने दुर्गेश यांच्या कपाळावर जोराने प्रहार केल्याने ते खाली कोसळले. त्यानंतर या तिघांनी मिळून दुर्गेश यांच्या पाठीवर, खांद्यावर आणि पायावर दांडक्याने गंभीर मारहाण करून घटनास्थळावरून पळ काढला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.