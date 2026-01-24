रस्ता सुरक्षा महिन्यानिमित्त वाहतूक पोलिसांसाठी आरोग्य शिबिर
वाहतूक पोलिसांसाठी आरोग्य शिबिर
वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सचा उपक्रम
विरार, ता. २४ (बातमीदार) : मिरा रोड येथील वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सतर्फे रस्ता सुरक्षा महिन्यानिमित्त वाहतूक पोलिसांसाठी व्यापक आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते. हा उपक्रम रुग्णालयाच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आला आहे.
या आरोग्य शिबिरात मिरा रोड-भाईंदर विभागातील काशिमीरा पोलिस ठाणे आणि गोल्डन नेस्ट पोलिस ठाण्याअंतर्गत कार्यरत असलेल्या २५०हून अधिक वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. वाहतूक पोलिस रस्ता सुरक्षेची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडतात. त्यांना दीर्घकाळ सेवेसह प्रदूषण, मानसिक ताणतणाव आणि बदलत्या हवामानात काम करावे लागते. अनियमित आहार आणि तणावपूर्ण कार्यपरिस्थितीमुळे उच्च रक्तदाब यासारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे आजारांचे वेळेत निदान होऊन योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी अत्यंत आवश्यक ठरते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मिरा रोड यांनी शिबिरादरम्यान विविध प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासण्या केल्या. यामध्ये मधुमेह, रक्तदाब, ईसीजी तसेच इतर मूलभूत आरोग्य तपासण्यांचा समावेश होता. या उपक्रमाबाबत बोलताना वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मिरा रोडचे केंद्राचे प्रमुख डॉ. सुशील कुमार यांनी सांगितले, की वाहतूक पोलिस हे रस्ता सुरक्षेचा कणा आहेत. कर्तव्य बजावताना ते अनेकदा स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. या आरोग्य तपासणी शिबिराच्या माध्यमातून आजारांचे लवकर निदान होणे आणि नियमित आरोग्य तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा आमचा उद्देश आहे.
