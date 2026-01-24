अलिबाग नगरपरिषदेत स्थायीसह विषय समित्यांची रचना
अलिबाग नगर परिषदेत स्थायीसह विषय समित्यांची रचना
सभापती व सदस्यांची निवड; शहरविकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा
अलिबाग, ता. २४ (वार्ताहर) ः अलिबाग नगर परिषदेच्या निवडणुकीनंतर नगरपालिकेतील सत्तासूत्रे कार्यान्वित होत असून, नगराध्यक्षपदी अक्षया नाईक यांनी सूत्रे स्वीकारली आहेत, तर उपनगराध्यक्षपदाची जबाबदारी ॲड. मानसी म्हात्रे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. २३) अलिबाग नगर परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीत स्थायी समितीसह चार प्रमुख विषय समित्यांची अधिकृत रचना करण्यात आली.
नगर परिषदेच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या स्थायी समितीच्या पदसिद्ध सभापतिपदी नगराध्यक्षा अक्षया नाईक आणि उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे यांची निवड करण्यात आली आहे. स्थायी समितीचे सभापती म्हणून प्रशांत नाईक, अनिल चोपडा आणि डॉ. साक्षी पाटील यांची निवड करण्यात आली असून, प्रदीप नाईक व समीर ठाकूर यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगर परिषदेच्या आरोग्यविषयक धोरणांची जबाबदारी असलेल्या स्वच्छता, वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समितीच्या सभापतिपदी उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीवर शैला भगत, ॲड. ऋषिकेश माळी आणि जमालउद्दीन सय्यद हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. वीज व सार्वजनिक बांधकाम समितीच्या सभापतिपदी प्रशांत नाईक यांची निवड करण्यात आली असून, या समितीवर ॲड. नीलम हजारे, आनंद पाटील आणि योजना पाटील यांचा समावेश आहे. शहरातील रस्ते, वीजपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समितीच्या सभापतिपदी अनिल चोपडा यांची निवड करण्यात आली असून, वृषाली भगत, संतोष गुरव आणि सागर भगत हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. पाणीटंचाई, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि स्वच्छतेशी संबंधित प्रश्नांवर या समितीकडून लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
