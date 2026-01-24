मुंबई

चाकूच्या धाकाने प्रवाशाला लुटले

नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) : बसची वाट पाहत बसथांब्यावर उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीला दोघा लुटारूंनी चाकूचा धाक दाखवून त्याच्याजवळ असलेली रोख रक्कम व मोबाईल लुटून पलायन केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २२) रात्री ठाणे-बेलापूर मार्गावर तुर्भे नाका येथे घडली. तुर्भे पोलिसांनी या घटनेतील दोघा लुटारूंविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

अर्जुन कांबळे (५३) हे तुर्भे येथील इंदिरानगर येथे कुटुंबासह राहण्यास आहेत. कांबळे हे जोगेश्वरी येथे जेसीबीचालक म्हणून काम करतात. गुरुवारी कांबळे यांना रात्रपाळी असल्याने ते कामावर जाण्यासाठी रात्री ८.३० वाजण्याच्या सुमारास ठाणे-बेलापूर मार्गावर तुर्भे नाका येथील बसथांब्यावर बसची वाट पाहत उभे होते. याच वेळी त्याठिकाणी आलेले दोन लुटारू कांबळे यांना जबरदस्तीने बसथांब्याच्या मागे घेऊन गेले. त्यानंतर त्यांनी कांबळे यांच्या गळ्यावर चाकू ठेवला, त्यामुळे ते किरकोळ जखमी झाले. त्यानंतर लुटारूंनी कांबळे यांचा मोबाईल फोन व त्यांच्याजवळ असलेली रोख रक्कम लुटून रेल्वे रुळावरून पलायन केले. या घटनेनंतर कांबळे यांनी तुर्भे पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली.

