तुर्भे एमआयडीसीतील बारवर पोलिसांचा छापा
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) : तुर्भे आणि वाशी पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २२) रात्री तुर्भे एमआयडीसीतील अक्षय पॅलेस रेस्टॉरंट ॲण्ड बारवर छापा मारून ग्राहकांसोबत अश्लील हावभाव व अंगविक्षेप करणाऱ्या १० महिला वेटर, तसेच चार पुरुष वेटर व व्यवस्थापकावर कारवाई केली आहे. तसेच त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
तुर्भे एमआयडीसीतील एमटीएनएलजवळ असलेल्या अक्षय पॅलेस रेस्टॉरंट ॲण्ड बार या लेडीज बारमध्ये काम करणाऱ्या महिला ग्राहकांसोबत अश्लील चाळे व हावभाव करून अश्लील वर्तन करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे तुर्भे आणि वाशी पोलिसांच्या पथकाने गुरुवारी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास अक्षय पॅलेस रेस्टॉरंट ॲण्ड बार या लेडीज बार छापा मारला. या वेळी बारमध्ये काम करणाऱ्या महिला ग्राहकांसोबत अश्लील चाळे व हावभाव करून अश्लील वर्तन करत असल्याचे, तसेच बारचा व्यवस्थापक व वेटर त्यांना प्रोत्साहन देताना आढळून आले. या बारमध्ये काम करणाऱ्या महिला व बारचालकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्याविरोधात तुर्भे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून १० महिला वेटर व बारचा मॅनेजर आणि वेटर अशा एकूण १४ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
