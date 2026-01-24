आठ दिवसांत मतदारांपर्यंत पोचणार कसे?
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक जाहीर अर्ज भरून झाले आहेत; मात्र निवडणूक प्रचारासाठी केवळ आठ दिवसांचा कालावधी मिळणार असल्याने २० ते २५ हजार मतदारांपर्यंत पोहोचायचे कसे, असा प्रश्न उमेदवारांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
पनवेल तालुक्यात एकूण आठ जिल्हा परिषद गट व १६ पंचायत समिती गण असून, राजकीयदृष्ट्या पनवेल तालुका महत्त्वाचा मानला जातो. अंतिम उमेदवारांची यादी व निवडणूक चिन्हे मंगळवारी (ता. २७) जाहीर केली जाणार आहेत. त्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात होईल. मतदान ५ फेब्रुवारीला होणार असून, प्रचारासाठी अवघे आठ दिवस उपलब्ध असणार आहेत. एका जिल्हा परिषद गटात आठ ते दहा गावे समाविष्ट असल्याने प्रत्येक गावात जाऊन मतदारांशी थेट संपर्क साधणे अवघड ठरणार आहे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनाही गटनिहाय सभा घेण्यासाठी वेळेचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. काही इच्छुक उमेदवारांनी मात्र आपली उमेदवारी निश्चित आहे, या समजुतीने आतापासूनच प्रचाराला सुरुवात केली आहे.
