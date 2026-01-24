भात खरेदी केंद्र सुरू
भात खरेदी केंद्र सुरू
कुडूस येथील शेतकऱ्यांना दिलासा
वाडा, ता. २४ (बातमीदार) : आदिवासी विकास महामंडळाच्या जव्हार कार्यालयांतर्गत येत असलेल्या कुडूस येथील भात खरेदी केंद्र शुक्रवारी (ता. २३) शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू करण्यात आले. त्यामुळे या परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महामंडळाच्या नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवरील नोंदणीतील अडचणी तसेच यंदाच्या हंगामातील भातखरेदी सुरू होण्यास झालेला विलंब यामुळे शेतकरी चिंतेत होते. आता प्रत्यक्षात खरेदीला सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कुडूस येथे यावर्षी नव्याने भात खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांची होणारी फरपट थांबली आहे. यामुळे जवळपास १२ किमी अंतराचा फेरा येथील शेतकऱ्यांचा वाचला आहे. यंदाच्या हंगामासाठी भात खरेदीसाठी २,३६९ रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी कमाल २३.१७ क्विंटल भात खरेदी केले जाणार आहे. मात्र यंदा भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही बोनसची घोषणा करण्यात आलेली नाही. कुडूस केंद्रावर २५ डिसेंबरपासून नोंदणीला सुरुवात झाली होती. मागील २० दिवसांत या केंद्रावर ५०८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती केंद्रचालक प्रदीप जाधव यांनी दिली. या वेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे उपजिल्हाप्रमुख गोविंद पाटील, कुडूस शहरप्रमुख प्रकाश शेटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस( शरद पवार) गटाचे ज्येष्ठ नेते अशोक पाटील, तालुकाप्रमुख प्रमोद पाटील, शरद चौधरी, अरुण पष्टे, मधुकर चौधरी, केंद्रचालक प्रदीप जाधव आदींसह महिला शेतकरीही उपस्थित होत्या.
