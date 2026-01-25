गटई कामगारांचा आंदोलन इशारा
नेरूळ, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबई परिसरातील गटई कामगारांच्या जागा व परवाना वाटपाचा विषय नियमात असतानाही परवाने देण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. ही रखडपट्टी तात्काळ थांबवली नाही तर येत्या काळात गटई कामगार तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडतील, असा इशारा नवी मुंबई चर्मकार संस्थेने दिला आहे.
गटई कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी नवी मुंबई चर्मकार संस्थेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. या वेळी आयुक्तांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर करीत परवाना वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच परवाना वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या मालमत्ता व परवाना विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तात्काळ बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
या भेटीत संस्थेचे अध्यक्ष भानुदास राजगुरू, सचिव राजाराम खाडे, विभागप्रमुख चंद्रकांत शिंदे, सदस्य सुभाष पवार, सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटखे, संकेत डोके, मधुकर शिंदे, अजित कांबळे आदी उपस्थित होते. प्रशासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
