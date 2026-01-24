“तू टपरी टाक, आयुक्तांशी राज ठाकरे बोलतील”
तू टपरी टाक, आयुक्तांशी राज बोलतील
डोंबिवलीत मराठी तरुणीच्या पाठीशी मनसे ठाम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ : डोंबिवलीत शावरमा (शोरमा) विक्री करणाऱ्या एका मराठी तरुणीच्या हातगाडीवर सातत्याने कारवाई होत आहे. संतप्त झालेल्या या तरुणीने समाजमाध्यमावर व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. हा व्हिडिओ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचला. त्यांनी याची दखल घेत मनसे नेते अविनाश जाधव यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार जाधव डोंबिवलीत दाखल झाले. तू निर्धास्तपणे टपरी टाक. आयुक्तांशी साहेब बोलतील, असे जाधव यांनी तिला सांगितले.
डोंबिवलीतील मनसे पदाधिकारी आणि अविनाश जाधव यांनी संबंधित तरुणी एकता सावंत हिची शुक्रवारी भेट घेतली. या वेळी तरुणीने सांगितले, की परिसरात अनेक परप्रांतीय फेरीवाले व्यवसाय करतात. केवळ तिच्याच हातगाडीवर वारंवार कारवाई केली जाते. मी रोज ३०० रुपये भरते, तरीही पालिकेचे कर्मचारी माझी गाडी उचलून नेतात. दोन वर्षांपासून येथे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करीत आहे. नवरात्र, गणेशोत्सव, दिवाळीला स्वतःहून स्टॉल बंद ठेवते. तरीही पोलिस आणि महापालिकेचे कर्मचारी पैसे घेऊन वर मलाच विचारतात, की येथे स्टॉल लावण्याची परवानगी आहे का? तरुणीने पुढे सांगितले, की परप्रांतीयांना व दिव्यांगांना टपरी मिळते, मग मलाही येथे टपरी टाकू द्यावी. त्यावर राज ठाकरे यांचा फोटो लावण्याची माझी इच्छा आहे.
आता रडायचं नाही
अविनाश जाधव यांनी सांगितले, ‘‘की मला स्वतः राज ठाकरे यांनी तुला भेटण्यासाठी पाठवले आहे. तू निर्धास्तपणे टपरी टाक. काही अडचण आल्यास इथले आपले पदाधिकारी आहेत; तरीही प्रश्न सुटला नाही तर मी स्वतः येईन. आयुक्तांशी साहेब बोलतील. या वेळी जाधव यांनी तरुणीला भावनिक आधार देत आता रडायचं नाही. मराठी माणूस रडत नाही. यापुढे रडतानाचा व्हिडिओ नको. अडचण आली तर फोन कर. मी ठाण्याहून अर्ध्या तासात येईन,’’ असे सांगत धीर दिला. या घटनेनंतर स्थानिक पातळीवर फेरीवाले धोरण, पालिकेची कारवाई आणि मराठी उद्योजकांवरील अन्याय या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
