अनधिकृत बांधकामासाठी साहित्यपुरवठा करणारा टेम्पो जप्त
ठाणे शहर, ता. २४ (बातमीदार) : कळवा वन परिमंडळाच्या हद्दीत सुरू असलेल्या अतिक्रमणाविरोधात ठाणे वन विभागाने धडक कारवाई केली आहे. अनधिकृत बांधकामासाठी साहित्यपुरवठा करणारा टेम्पो जप्त केला असून, चालकाला अटक केली आहे. या कारवाईमुळे वन क्षेत्रातील अतिक्रमण करणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
कळवा (घोलई नगर) येथील राखीव वन क्षेत्रातील गट क्रमांक ९७/अ मध्ये विटांचा बेकायदा पुरवठा सुरू असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र मुठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कारवाईची आखणी करून कळवा वन परिमंडळ अधिकारी संदीप मोरे (वनपाल) व त्यांच्या पथकाने सापळा रचला. यावेळी बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणारा टेम्पो रंगेहाथ पकडण्यात आला. तपासादरम्यान या टेम्पोमधून राखीव वन क्षेत्रात अतिक्रमणासाठी विटांचा पुरवठा केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध वन गुन्हा नोंदविण्यात आला असून टेम्पोचालक कमलेश विश्वकर्मा याला अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची वन पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईत वन परिमंडळ अधिकारी प्रवीण आव्हाड, वनरक्षक तुषार कळोखे, कृष्णा पोले, जितेंद्र देशमुख आणि सुनील गावित यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
