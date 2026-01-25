बाळासाहेबांच्या ९९ व्या जयंती निमित्ताने शिदोरी वाटप..
बाळासाहेबांच्या ९९व्या जयंतीनिमित्त शिवसेनेतर्फे शिदोरी वाटप
कांदिवली, ता. २५ (बातमीदार) : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ९९व्या जयंती तसेच जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेना विभाग क्रमांक दोनअंतर्गत शाखा क्रमांक २२च्या वतीने गरजू महिलांना शिदोरी (धान्य व जीवनावश्यक वस्तू) वाटप करण्यात आले.
शाखाप्रमुख गणेश पवार यांच्या पुढाकाराने शुक्रवारी (ता. २३) हा उपक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमात विभागातील गरजू व निराधार अशा एकूण ९९ महिलांना दैनंदिन गरजेच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. या वेळी शिवसेना शाखा क्रमांक २२च्या पदाधिकारी संगीता आचरेकर (विधानसभा समन्वयक), शाखाप्रमुख गणेश चंद्रकांत पवार, कार्यालयप्रमुख संजय संगारे, अरुणा कदम, शाखा समन्वयक बालाजी कालप, चैताली शेडगे, उपशाखाप्रमुख सुनील भोईर, तेजस आंबोळकर, हरेश पटेल आदी उपस्थित होते.
