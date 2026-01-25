नवीन मुख्यालयातून महापौरांचा कारभार
वसई-विरार पालिकेच्या मुख्यालयात प्रथमच बसणार
विरार, ता. २५ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेचे मुख्यालय पूर्वी विरार पूर्वेला होते; परंतु मुख्यालयाचे उद्घाटन झाल्यापासून प्रशासक तथा आयुक्त काम पाहत होते. त्यामुळे नव्याने उभारलेल्या मुख्यालयात प्रथमच महापौर शहराचा कारभार पाहणार आहेत.
वसई-विरार पालिकेच्या मुख्यालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन १० जुलै २०२३ला प्रशासकीय राजवटीत करण्यात आले होते. नव्याने उभारलेल्या इमारतीमध्ये आतापर्यंत महापौर बसले नव्हते. आता निवडणुका झाल्यानंतर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात निवड होणारा महापौर मुख्यालयात प्रथमच बसणार आहे. महापौरांबरोबरच इतर सभापती, नगरसेवक प्रथमच मुख्यालयात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे महापौर निवडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून महापौर, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वागताची तयारी पालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे.
-----------------------------
अधिकाऱ्यांकडून पाहणी
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत यांनी चौथ्या मजल्यावर महापौर दालन, उपमहापौर दालन, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समिती सभापती, महासभा सभागृह, स्थायी समिती अशा विविध कार्यालयांना भेटी देत पाहणी केली. या वेळी शहर अभियंता प्रदीप पाचंगे, कार्यकारी अभियंता सतीश सूर्यवंशी, नगरसचिव विश्वनाथ तळेकर, माहिती व तंत्रज्ञान विभागप्रमुख हर्षल राऊत, विविध प्रमुख उपस्थित होते.