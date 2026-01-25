कौतुकाच्या फलकबाजीमुळे विद्रुपीकरण
कौतुकाच्या फलकबाजीमुळे विद्रूपीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागून आठवडा उलटला तरी शहरात विजयाचे आणि आभाराचे बॅनर अजूनही झळकत आहेत. या अनधिकृत फलकबाजीमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून, निवडणुकीत तत्परता दाखवणारे पालिका प्रशासन आता थंडावल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे अभिनंदन करणारे भलेमोठे फलक शहराच्या मुख्य चौकांत, रस्त्यांवर आणि वर्दळीच्या ठिकाणी लावले गेले आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते हे फलक कौतुकासाठी कमी आणि शक्तिप्रदर्शनासाठी जास्त लावल्याचा भास होत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये जणू बॅनर लावण्याची चढाओढच लागली असून, दररोज नवे फलक जुन्या फलकांवर चढवले जात आहेत. निवडणूक काळात आचारसंहितेचा बडगा उगारून राजकीय बॅनरवर झटपट कारवाई करणारे पालिका प्रशासन आता सुस्त का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
अनेक ठिकाणी बॅनर लावल्यामुळे वाहनचालकांच्या दृष्टिक्षेपात अडथळे येत आहेत. तसेच नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे बॅनर हटण्यापूर्वीच आता महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती निवडीचे नवीन बॅनर लागण्याची शक्यता आहे. बेकायदा बॅनरमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचत असून, स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली केवळ राजकारणच सुरू असल्याची टीका होत आहे.
नागरिकांची नाराजी
शहरातील या बॅनरबाजीवर सुशिक्षित नागरिक आणि जाणकारांनी समाजमाध्यमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बड्या राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे पालिका प्रशासन कारवाई करण्यास कचरत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. निवडणूक संपली तरी बॅनरचा बाजार संपलेला नाही. महापालिका सर्वसामान्यांच्या घरांवर कारवाई करताना जी तत्परता दाखवते तीच या बेकायदा राजकीय बॅनरवर का दाखवत नाही, असा सवाल डोंबिवलीकर करीत आहेत.
