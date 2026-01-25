कल्याण–अंबरनाथ रस्त्याच्या कामाला गती
कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याच्या कामाला गती
मार्चपर्यंत रस्ता पूर्ण करण्याची मुदत
उल्हासनगर, ता. २५ (वार्ताहर) : उल्हासनगर शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे काम रखडल्याने नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, आमदार कुमार आयलानी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कामाला गती देण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका प्रशासन आणि ठेकेदारांची तातडीची आढावा बैठक घेतली. ‘‘कोणत्याही परिस्थितीत काम मार्चअखेर पूर्ण झालेच पाहिजे,’’ असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी या वेळी दिले.
कामाचा दर्जा आणि वेग वाढवण्यासाठी आमदारांनी प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. काँक्रीटीकरणाचे काम मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कामात दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत त्यांनी दिले. प्रमुख चौकांचे मार्किंग आणि डिझाइनिंग करून त्यांचे सौंदर्य वाढवावे. दुभाजकांमध्ये पाम आणि बोगनवेलिया यांसारखी आकर्षक व पर्यावरणपूरक झाडे लावण्याचे आदेश देण्यात आले. रस्त्याला भविष्यात भेगा पडू नयेत, यासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता आणि उच्च दर्जाच्या साहित्याचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीला राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता प्रशांत मानकर, अनिल पाटील, महापालिकेचे अधिकारी नीलेश सिरसाटे, संदीप जाधव, अशोक घुले यांच्यासह संबंधित कंत्राटदार उपस्थित होते. आमदारांच्या या ‘ॲक्शन मोड’मुळे आता कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे काम खरोखरच गती घेणार का, याकडे उल्हासनगरकरांचे लक्ष लागले आहे.
रस्ता तयार झाल्यानंतर पाइपलाइन किंवा ड्रेनेजच्या कामासाठी तो पुन्हा खोदला जाऊ नये, यासाठी आमदारांनी महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागालाही धारेवर धरले. रस्त्यासोबतच ड्रेनेजची कामे समन्वयाने पूर्ण करावीत, जेणेकरून नागरिकांचा पैसा आणि वेळ वाया जाणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला. कल्याण-अंबरनाथ रोड हा शहराचा मुख्य मार्ग आहे. या रस्त्याचे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण होणे ही माझी प्राथमिकता आहे. तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करून कामाला उशीर केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. अशी प्रतिक्रिया आमदार कुमार आयलानी यांनी दिली.
